Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается увеличить срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, установив срок его возврата не позднее 1 декабря. Соответствующие поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Сейчас, согласно законодательству, увеличен срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета с 90 до 180 дней при условии его возврата не позднее 25 ноября.

Предлагаемые внесенным законопроектом изменения направлены на обеспечение возможности финансирования расходов, связанных с реализацией указа президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и будут содействовать целям обеспечения долговой устойчивости региональных и местных бюджетов, указывают авторы законопроекта.

По словам Макарова, ко второму чтению законопроекта депутаты намерены внести еще одну важную поправку. «Президент предложил, что если регион смог сэкономить средства при строительстве, то эти средства не должны уходить в федеральный бюджет, они должны оставаться в регионе и направляться на реализацию национальных проектов. Сейчас такую поправку уже ко второму чтению этого закона мы готовим вместе с правительством», — сказал депутат.

В КПРФ выступили с критикой законопроекта. «Мера, конечно, антикризисная и связана с огромным ростом долгов субъектов Федерации в результате пандемии — лучше, если они будут брать бюджетные кредиты, чем коммерческие. Законопроект мы поддержим, но понимаем, что это — «мертвому припарки». Регионам сейчас нужно помогать напрямую из федерального бюджета, а не загонять их в долги. Мы же видим в бюджете на 2021 год крайне незначительное увеличение поддержки для субъектов Федерации», — отметил член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов, подчеркнув, что он инициировал ряд направленных на помощь регионам поправок ко второму чтению проекта бюджета на 2021 год.