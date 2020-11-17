Глава Минфина РФ Антон Силуанов признал, что власти страны не могли предположить закрытие целых секторов экономики из-за кризиса, вызванного коронавирусом. «Мы готовились к снижению цен на нефть, но здесь наложилось одно на другое», — сказал министр телеканалу РБК .

«Вывод — нужно всегда держать порох сухим, что называется, и иметь паровоз на запасном пути. То есть не соблазняться на предложения о росте дефицита и увеличении долга. Это касается и федерального уровня, и субъектов Российской Федерации», — подчеркнул Силуанов.

Министр указал на то, что, если бы бюджет не накопил запас прочности, сейчас принимать решения «с точки зрения реагирования такими большими финансовыми вложениями» было бы сложно.

В конце октября Силуанов оценивал затраты на поддержку граждан, предпринимателей и модернизацию здравоохранения в 4,5% ВВП, или 5 трлн рублей. «Это те ресурсы, которые у нас предусмотрены в общенациональном плане по широкому спектру вопросов. Если говорить в целом, сколько денег государство затратит в этом году и следующем, то это около 9% ВВП», — отмечал министр. Ряд экономистов рекомендовали российскому правительству нарастить расходы еще больше для поддержки населения и бизнеса в условиях кризиса — как за счет увеличения госдолга, так и за счет более активной траты средств Фонда национального благосостояния.

Принятые правительством России решения о допрасходах на фоне снижения доходов приведут к резкому увеличению госзаимствований для покрытия дефицита бюджета, в результате уровень долга федерального правительства к концу 2023 года достигнет 21,3% ВВП, а расходы на его обслуживание вырастут почти вдвое, с 900 млрд рублей в 2020 году до более чем 1,6 трлн в 2023-м. Бюджетный дефицит оценивается на уровне 4,4% ВВП в 2020 году, и он сохранится на протяжении следующей трехлетки: в 2021-м — 2,4% ВВП, в 2022-м — 1% ВВП, в 2023 году — 1,1% ВВП.



Из-за существенного снижения бюджетных доходов по сравнению с ожидавшимися до пандемии Минфин предложил программу так называемой мобилизации доходов стоимостью более 1,8 трлн рублей за три года — 2021-й и плановый период 2022—2023 годов. Программа включает пересмотр некоторых льгот нефтегазового сектора, повышение акцизов на табачную продукцию и уже объявленные переход к прогрессивной шкале подоходного налога с доходов граждан свыше 5 млн рублей и введение НДФЛ на доходы с депозитов объемом более 1 млн рублей.