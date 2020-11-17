Минфин России 18 ноября проведет три аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26235RMFS с датой погашения 12 марта 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На втором аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года в объеме 30 млрд рублей по номинальной стоимости.

Ведомство проведет также аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года в объеме 20 млрд 146 млн рублей по номинальной стоимости (20 млн штук).

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.