Компания «Тинькофф Страхование» за десять месяцев этого года выявила и предотвратила 813 случаев мошеннических действий с получением выплат по полисам каско и ОСАГО. Сумма возможного ущерба по ним оценивается в 186,6 млн рублей, указано в релизе «Тинькофф».

По данным «Тинькофф Страхования», количество попыток мошенничества с каско и ОСАГО существенно не изменилось по сравнению с прошлым годом, при этом количество заведенных уголовных дел по этим случаям в 2020 году выросло более чем на 20%.

Большая часть мошеннических действий была выявлена при выплатах по полисам ОСАГО: на их долю приходится 87% от общего количества зафиксированных специалистами «Тинькофф Страхования» случаев, на мошенничество с полисами каско — 13%. «Самые распространенные легенды, с которыми мошенники обращаются в страховую, — постановочные ДТП, повторное заявление ранее полученных повреждений, перевес элементов кузова, завышение стоимости полученного ущерба с представлением поддельных документов, инсценировка угона транспортного средства», — рассказали в компании.

С начала года случаи страхового мошенничества с полисами каско и ОСАГО чаще всего происходили в Южном федеральном округе — практически каждый четвертый ложный страховой случай. В топе — Ростовская область, Краснодарский край, Северная Осетия и Дагестан. За пределами ЮФО больше остальных отметилась Новосибирская область.

«Более значимой проблемой являются не единичные автовладельцы, а организованные группы лиц, действующие длительное время на территории одного или даже нескольких регионов. Только в 2020 году при участии службы безопасности «Тинькофф Страхования» сотрудники полиции собрали доказательства преступной деятельности в Москве, Челябинской, Ярославской, Костромской, Архангельской и Московской областях. Во всех перечисленных регионах были возбуждены уголовные дела в отношении лиц, совершивших мошеннические действия в сфере автострахования», — отмечается в релизе.

«Ежемесячно мы выявляем больше 80 случаев возможного мошенничества. Общая сумма, которую страховая могла бы потерять из-за этих противоправных действий, только в этом году превысила 186,6 миллиона рублей. Те ресурсы, которые страховые компании теряют на предотвращении действий профессиональных мошенников, неизбежно сказываются на обычных клиентах. Например, из-за необходимости проведения более детальной антифрод-проверки может быть увеличен срок выплаты денежных средств добросовестным клиентам», — комментирует гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко.



В числе прочего он отмечает, что «в правоохранительные органы дела передаются только с полным пакетом доказательной базы».

