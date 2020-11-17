Недельные расходы россиян выросли на прошлой неделе, достигнув уровня 5 074 рублей. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир» .

На неделе с 9 по 15 ноября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 375 рублей, или 8%, больше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы оказались выше на 398 рублей, или 8,5%. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 9 по 15 ноября оказались выше на 526 рублей, или 11,6%.

В материале указано, что расходы за 9—15 ноября показали самое высокое значение с апреля.



«Рост расходов происходит на фоне эпидемии коронавируса и принятия новых ограничительных мер. Часть населения закупается продуктами в ожидании возможного локдауна», — поясняет «Ромир».