Телекоммуникационная компания «МТС» завершила выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2020 года в размере порядка 17,84 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в компании.

«Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную именную акцию МТС, составил 8,93 рубля (17,86 рубля на одну АДР)», — говорится в релизе.



Во вторник также была представлена отчетность группы «МТС», согласно которой ее выручка за III квартал увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 129 млрд рублей, в том числе в России — на 4,4%, до 127,4 млрд.