Банк ДОМ.РФ подготовил серию выгодных предложений к «черной пятнице» по розничным и корпоративным продуктам. Чтобы воспользоваться ими, необходимо подать заявку на продукты и услуги на странице «черной пятницы».

Ипотека

Для первых 50 клиентов, оформивших заявку на ипотеку 27 ноября, банк предусмотрел бесплатное получение отчета об оценке объекта недвижимости для рефинансирования взятого в другом банке кредита в рамках программы «Легкое рефинансирование». Ипотека рефинансируется по ставке от 7,3%, отчет об оценке формируется с помощью мобильного интерфейса без посещения квартиры сотрудником оценочной компании. Также в рамках программы возможно оформление кредита в онлайн-режиме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Для выпуска подписи предусмотрен выезд сотрудника банка на территорию клиента.

Также клиенты банка могут рассчитывать на бесплатную онлайн-консультацию специалистов по ремонту и дизайну квартиры или дома в течение одного месяца с момента оформления заявки на данную услугу.

Потребительские кредиты

Клиенты, планирующие получить потребительский кредит, в конце ноября — начале декабря могут получить скидку по процентной ставке в размере 2,5%. С 23 ноября по 6 декабря каждый десятый кредит наличными свыше 1 млн рублей доступен по ставке 5%, низкая ставка действует со второго ежемесячного платежа на весь срок кредита. Ставка в размере 5% распространяется также на рефинансирование взятых в других банках потребительских кредитов и кредитных карт.

Карты банка, пакет услуг «Премиальный»

На выгодные спецпредложения могут рассчитывать также держатели карт банка — как дебетовых, так и премиальных. С 23 по 27 ноября клиентам доступен сервис валютного обмена в мобильном банке по уникальному льготному курсу с минимальной разницей с курсом Московской биржи: 1 копейка для держателей пакета услуг «Премиальный» и 5 копеек для держателей всех других карт банка.

Кроме того, ежедневно с 17 по 20 ноября первые десять клиентов, подавших заявку на оформление карты пакета услуг «Премиальный», получат льготное бесплатное обслуживание в течение шести месяцев. Для держателей дебетовых и кредитных карт в рамках существующей программы лояльности предусмотрены выгодные условия шопинга: при оплате покупок картой действует повышенный кешбэк в размере 5% в категориях «Шопинг», «Красота», «Аптеки» и «Дом». При совершении покупок у одного из партнеров банка в рамках бонусной программы bonus.domrfbank.ru можно получить дополнительные бонусы.

Продукты для малого бизнеса



Банк также предусмотрел акцию и для малого бизнеса. Новые клиенты с 17 по 30 ноября могут рассчитывать на бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в течение трех месяцев и воспользоваться бонусами для развития бизнеса: бесплатное создание сайта, до 53 тыс. рублей для продвижения на площадках Mail.ru и Google, месяц бухгалтерского обслуживания, подключение федерального и городского телефонных номеров.