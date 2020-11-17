Администрация сети микроблогов Twitter со вторника вводит функцию «флитов» (Fleets) — сообщений, которые будут исчезать через 24 часа после публикации. Об этом говорится в заявлении компании в одноименной соцсети, передает ТАСС.

«Флиты» являются новым способом поделиться текстовыми сообщениями, фотографиями, видеозаписями и твитами, которые будут исчезать через 24 часа», — указано в сообщении.

Как отмечается в блоге Twitter, функция проходила тестирование в ряде стран, включая Бразилию, Италию и Индию. В ближайшие дни доступ к ней получат все пользователи мобильных телефонов под управлением операционных систем iOS и Android. В скором времени также появится возможность добавлять в кратковременные сообщения стикеры и проводить онлайн-трансляции. Пользователи также смогут отвечать на «флиты» других участников соцсети.



Телеканал CNN указывает, что функция исчезающих сообщений была популяризована сервисом для обмена сообщениями Snapchat в 2013 году. Формат так называемых «сторис» (англ. stories — «истории») завоевал популярность в социальной сети Instagram, похожие функции есть в соцсети Facebook и видеосервисе YouTube.