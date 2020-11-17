Российские фондовые торги завершились во вторник в минусе, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,89% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 3 052,22 пункта. Индекс РТС опустился на 0,8% — к отметке 1 258,46.



Котировки акций «Магнита» снизились на 2,35%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,67%, «Полюса» — на 1,48%, Mail.ru — на 1,44%, «Газпрома» — на 1,31%, «Норильского никеля» — на 1,13%, «Яндекса» — на 1,12%, СберБанка — на 0,57%, МТС — на 0,17%, Московской биржи — на 0,04%.



«Во вторник фондовый рынок фиксирует прибыль — к сегодняшнему торговому дню инвесторы устали покупать на ожиданиях, а новых фактов для оптимизма так и не появилось. Самое правильное в такой ситуации — это подождать, чем дело успокоится, этим на площадке и занимаются», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе под влиянием ухудшения внешнего фона, но отступили от минимумов дня», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



«На зарубежных площадках во вторник преобладали коррекционные настроения, которые на данный момент не представляют для «быков» повышенной опасности. Наиболее осторожным участникам есть смысл зафиксировать часть прибыли из-за рисков развития коррекции, но в целом на данный момент снижение скорее выглядит как передышка перед возвращением к росту. Насколько серьезны намерения продавцов, станет ясно в ближайшие сессии», — пишет эксперт.