Рубль несколько ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 76,33 рубля, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил около 90,64 рубля (плюс почти 42 копейки).



С начала торгов было проведено 45,8 тыс. сделок с долларом на 2,7 млрд долларов и 5,8 тыс. сделок с евро на сумму около 271 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 76,11—76,68 рубля за доллар и 90,26—91 рубль за евро.



«Во вторник доллар вновь перешел к укреплению на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, отражая вновь ухудшившийся аппетит инвесторов к риску… Российский рубль также отражал ухудшение аппетита к риску… Дополнительное давление на российскую валюту оказывало снижение котировок нефти», — поясняет начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.