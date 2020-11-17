Федеральная антимонопольная служба готова обсуждать изменения в отношениях между банками и страховщиками. Об этом заявила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева на сессии «Будущее цифрового страхования: барьеры, мешающие «оцифроваться» шестого ежегодного Форума лидеров страхового рынка, сообщается на сайте ФАС.

Несмотря на выработанные правила допуска страховщиков к страхованию рисков заемщиков, такие правила нередко существуют только на бумаге, обращают внимание в ведомстве. Статистика банков показывает, что по факту потребители страхуют свои риски в той страховой компании, которую им называет банк.

«Стоимость этой страховки оставляет у потребителя такое же неприятное впечатление, как и сам факт навязывания. И если сегодня клиент берет потребительский кредит в одном банке, то завтра навязанная ему страховка уже не подходит другому банку, в котором он хотел бы перекредитоваться», — отметила Сергеева.

По ее словам, в таких случаях теряется потребительская ценность и пропадает интерес к страхованию, что мешает развитию рынка. Искаженная конкурентная среда ведет к нарушению баланса в соотношении цены и качества.

«Постановление правительства № 386, определившее случаи допустимости соглашений банков и страховщиков, действует уже более десяти лет. Оно сыграло свою позитивную роль и претерпевало изменения, отвечая на потребности рынка, — сказала начальник управления ФАС. — Но теперь ему осталось действовать немногим более полутора лет, и уже сейчас настало время задуматься, каким должно стать взаимодействие банков и страховщиков после 2021 года».

По ее словам, за прошедшее время изменилось качество надзора, изменился сам регулятор, прошла реформа рейтинговой отрасли, созданы правовые основы для работы маркетплейсов.

«Поэтому, во-первых, необходимо обсуждать отказ от сложных и многообразных требований и методик оценки банками платежеспособности страховщиков и переходить к двум простым и понятным потребителю критериям: наличию лицензии и рейтинга платежеспособности любого российского рейтингового агентства», — подчеркнула Сергеева.

«Во-вторых, нужно сформировать минимальные стандартные требования к страховым услугам. Выполнение этих требований должно делать полис любой страховой организации обязательным к приему банками. Сегодня требования к страховой услуге у банков различаются, и не всегда обоснованно. Маленький хитрый пунктик, специально вставленный в требования, делает невозможным прием полисов других страховщиков. Такого быть не должно», — подчеркнула она.

Сергеева также отметила, что минимальные стандартные требования создают возможности продажи таких продуктов дистанционно, в том числе на маркетплейсах, обеспечивают конкуренцию за счет предложения лучших цены и качества. В свою очередь дистанционные продажи снижают потребности в дорогом банковском канале.

«Маркетплейс в этом отношении может сыграть важную роль в возвращении здоровой конкурентной среды в сфере банкострахования и создании реальной потребительской ценности страховых продуктов. Хорошо, когда клиент решит покупать на площадке полис, потому что ему это выгодно, потому что ему заплатят при страховом случае, а еще, возможно, на ту сумму, на которую он себя застраховал, ему выдадут потребительский кредит, когда он ему понадобится», — сказала представитель ФАС.



«Мы готовы начать обсуждение изменений постановления правительства № 386 в этом ключе и приглашаем рынок направлять в Федеральную антимонопольную службу свои замечания и предложения», — заключила Сергеева.