Правительство РФ докапитализирует Россельхозбанк на 10,5 млрд рублей путем приобретения дополнительного выпуска акций кредитной организации. Об этом во вторник сообщили в РСХБ.

Банк разместит 10,5 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 млн рублей каждая. Ценные бумаги размещаются в пользу Росимущества по закрытой подписке. За счет допэмиссии уставный капитал РСХБ увеличится до уровня чуть менее 470 млрд рублей.

Как поясняют в банке, текущая докапитализация направлена на две приоритетные цели: 6,3 млрд рублей предназначено для расширения объемов кредитования агропромышленного комплекса, 4,2 млрд — на увеличение поддержки экспортеров сельхозпродукции.

По словам первого заместителя председателя правления Россельхозбанка Кирилла Лёвина, «каждый рубль, вложенный в капитал РСХБ, позволяет ежегодно наращивать поддержку аграриев на четырехкратно большую сумму». «Дополнительные средства в капитале банка позволят нам увеличить объем кредитования АПК на 42 миллиарда рублей ежегодно, из которых 16,8 миллиарда рублей — на развитие экспорта», — отметил он.

«Необходимость расширения объемов кредитования обусловлена растущим спросом на техническую и технологическую модернизацию производства и переработку отечественной сельскохозяйственной продукции, а также потребностью аграриев и сельхозэкспортеров в дополнительных ресурсах для оборотного кредитования», — указывают в Россельхозбанке.



В РСХБ напоминают, что в 2019 году банк выделил на финансовую поддержку аграриев более 1,3 трлн рублей. Ожидается, что по итогам этого года банк сохранит положительную динамику роста объемов кредитования. Объемы кредитования экспортеров продукции АПК за десять месяцев текущего года составили порядка 340 млрд рублей.

