Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ во вторник завершилось без рекомендаций по уровню сокращения добычи нефти в 2021 году, сообщили ТАСС два источника в делегациях и следует из текста итогового коммюнике, опубликованного на сайте ОПЕК по итогам встречи.

«Встреча закончилась. Рекомендаций нет», — сказал один из собеседников агентства. Другой добавил, что «министры остаются в тесном контакте, могут собраться снова и подготовить предложение». Как отметил в интервью телеканалу ASHARQ TV министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, «сейчас еще не пришло время выносить решение». Однако ОПЕК+ остается открытой для любых решений, заключил он.

При этом в тексте коммюнике говорится о том, что «рекомендация комитета будет представлена к 12-й встрече стран ОПЕК и «не ОПЕК», которая состоится 1 декабря».

Следующее плановое заседание техкомитета ОПЕК+ состоится уже 16 декабря, министерского мониторингового комитета — 17 декабря.

В тексте документа также отмечается, что «комитет учел устойчивый спрос на нефть в Азии и позитивные новости по вакцине от COVID-19».



Ранее ожидалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ предложит странам альянса продлить текущий уровень сокращения добычи до конца I квартала или даже первого полугодия 2021 года.