Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий. Он направлен на совершенствование института КРТ и механизмов расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу или реконструкции на основании адресных программ, утверждаемых в соответствии с жилищным законодательством, поясняется в сообщении нижней палаты российского парламента.

Согласно законопроекту, регионы смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов.

Предполагается, что указанные программы станут основанием для принятия субъектами РФ решений о комплексном развитии территорий, на которых расположены включенные в данные программы многоквартирные дома, занимающие не менее 50% площади такой территории.

Авторами инициативы стала группа сенаторов и председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Как пояснял депутат, основная цель законопроекта — ускорить выполнение программы расселения ветхого и аварийного жилья, которая в течение десятилетия станет, по мнению разработчиков, необратимой: более 40% многоквартирного фонда в РФ — старше 50 лет, возложение на бюджет расходов по строительству нового жилого фонда невозможно, а накопления в фондах капремонта именно эту проблему решить не в состоянии.

Более двух третей регионов уже поддержали законопроект о всероссийской реновации Авторам законопроекта поступило порядка 40 предложений и замечаний, уточнил глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Кроме того, по мнению авторов, строительство новых жилых массивов на окраинах городов также вряд ли может быть выходом — во многих городах инфраструктура внутри может быть реконструирована в рамках КРТ. Это в первую очередь позволит привлечь к строительству частные средства.

Сам механизм КРТ, который, по замыслу авторов, может прийти на смену недостаточно востребованным и сложным инструментам, существующим сегодня, позволит заниматься застройкой территорий с ветхим жильем быстрее и эффективнее.



В документе подчеркивается, что вхождение в программу КРТ для региона — возможность, а не обязанность. КРТ может, в случае окончательного принятия законопроекта, реализовываться правительством РФ, регионом или муниципалитетом.

В проекте постановления Госдумы в связи с принятием законопроекта в первом чтении говорится, что ко второму чтению документ должен быть доработан, в том числе должно быть предусмотрено «обеспечение обязательного равноценного возмещения собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в адресную программу по сносу и реконструкции многоквартирных домов, путем выплаты им соответствующего возмещения в денежной форме или предоставления им жилого помещения, стоимость которого не может быть ниже стоимости освобождаемого жилого помещения, определяемой по правилам, установленным жилищным законодательством». Из материала ТАСС на эту тему следует, что, согласно принятому Думой постановлению, такое равноценное возмещение должно быть предоставлено гражданам предварительно.

