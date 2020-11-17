Минсельхоз России принял решение увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования в рамках соглашений о повышении конкурентоспособности, что позволит расширить поддержку экспортно ориентированных предприятий АПК. Заявочная документация для отбора кредитных организаций принимается до 25 ноября 2020 года включительно, говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в программе участвуют 11 системно значимых банков и 13 банков, отобранных министерством в июне 2020 года. Уже выдано льготных кредитов на общую сумму свыше 76 млрд рублей.

«Расширение перечня уполномоченных кредитных организаций будет способствовать повышению эффективности механизма и наращиванию объемов производства сельхозпродукции, востребованной на внешних рынках», — подчеркивается в релизе.



Соглашения о повышении конкурентоспособности заключаются Минсельхозом России с 2019 года. Предприятия АПК получают возможность воспользоваться кредитными средствами по льготной ставке при условии увеличения производства конкурентоспособной продукции.