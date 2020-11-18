Онлайн-ретейлер Ozon выплатил СберБанку неустойку в размере 1 млрд рублей в рамках урегулирования спора из-за разорванного соглашения о намерениях между компанией, ее основными акционерами и банком, пишет РБК . Об этом говорится в материалах Ozon, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В документе также отмечается, что стороны заключили мировое соглашение 12 ноября, отказавшись от взаимных претензий. Ozon не стал признавать за собой какие-либо нарушения, но компания в конечном счете выплатила СберБанку 1 млрд рублей. Ozon предупредил инвесторов о том, что подобные ситуации могут повторяться в будущем.

Ранее Ozon расторг соглашение о намерениях, заключенное между компанией, ее основными акционерами и СберБанком. По условиям этого соглашения, в случае нарушения обязательств Ozon должен выплатить СберБанку сумму в размере 1 млрд рублей. Позднее стороны урегулировали разногласия, возникшие из-за разрыва соглашения о намерениях.