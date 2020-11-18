Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы бывшего председателя совета директоров банка «Нефтяной Альянс» Кирилла Жихарева и других экс-менеджеров кредитной организации на арест их денежных средств и недвижимого имущества, говорится в постановлении суда.



Менеджеры обжаловали в апелляционной инстанции определение Арбитражного суда Москвы от 22 июля, когда было удовлетворено требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Заявление было удовлетворено не в полном объеме, поскольку часть имущества, в отношении которого заявлены обеспечительные меры, находится в долевой собственности согласно выпискам из ЕГРН, в собственности третьих лиц.

Требование об аресте имущества было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении 14 бывших топ-менеджеров к субсидиарной ответственности и взыскании с них 6,4 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по замещению денежных средств и иных рыночных активов банка «Нефтяной Альянс» на заведомо невозвратную ссудную и дебиторскую задолженность физических и юридических лиц или имущество неравноценной стоимостью. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролировавшими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило АСВ.

В результате указанных действий (бездействия) произошло существенное ухудшение финансового положения банка «Нефтяной Альянс», что явилось, по мнению агентства, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности, отметило АСВ.

Арбитражный суд Москвы 12 июля 2017 года удовлетворил заявление ЦБ о признании банка «Нефтяной Альянс» банкротом.