Денежные переводы из России в страны СНГ в III квартале достигли максимального объема с середины 2018 года — 1,9 млрд долларов, пишут «Известия» . Это на 31% больше, чем в предыдущие три месяца (1,3 млрд долларов), свидетельствует статистика ЦБ. Квартальные денежные перечисления в страны СНГ были выше только в III квартале 2018-го — тогда показатель достиг 2,2 млрд долларов. Всего из России за рубеж в III квартале 2020-го было направлено 2,3 млрд долларов.

В системах денежных переводов, крупнейших банках и в Почте России подтвердили существенный рост спроса населения на трансграничные перечисления в III квартале. Максимальное увеличение объемов карточных переводов в странах СНГ наблюдается в Казахстане, Белоруссии, отметили представители организаций. По их словам, существенный рост переводов в III квартале связан с реализацией отложенного спроса после того, как экономическая активность полноценно возобновилась. Главным фактором, влияющим на экономические и социальные процессы в 2020 году, стала пандемия, считают участники рынка.

В перечислениях из России в страны СНГ в первых строчках всегда стоят Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, отметила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. По ее словам, III квартал традиционно самый высокий по объему перечислений, поскольку трудовых мигрантов нанимают для сбора урожая, на технические работы, для обслуживания отдыхающих в сезон отпусков, а в сентябре наблюдается рост деловой активности.

Эксперт добавила, что на существенном росте потока в СНГ могла отразиться нестабильная ситуация в странах ближнего зарубежья. К переводам трудовых мигрантов добавились деньги, направленные на помощь дальним родственникам и друзьям, которые могли остаться без работы или столкнулись с задержкой зарплаты. Как считает Обаева, в рублевом выражении объемы перечислений вернутся на уровень прошлого года, поскольку, несмотря на ужесточение требований, полного локдауна по аналогии с весенним не планируется.