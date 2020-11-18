Оптимизм управляющих инвестфондов по перспективам роста экономики достиг максимума с 2002 года, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос Bank of America.

Исследование BofA проводилось с 6 по 12 ноября среди 190 управляющих инвестфондами, общая стоимость активов которых составляет 526 млрд долларов. Среди опрошенных менеджеров 91% респондентов ожидает, что в ближайший год экономика будет сильнее. Кроме того, 66% управляющих считают, что мировая экономика находится на ранней стадии роста, а не в рецессии.

Опрос показал, что оптимизм инвесторов в отношении акций заметно вырос — их средняя доля в портфелях инвестфондов достигла максимального уровня с 2018 года. Инвесторы скупали более волатильные активы — такие как компании с небольшой капитализацией, акции компаний с развивающихся рынков, банков. В то же время они отходили от облигаций и бумаг производителей товаров первой необходимости.

Согласно опросу Bank of America, в ноябре средняя доля акций в портфелях инвесткомпаний выросла до 46%. У хедж-фондов она также сохранилась на высоком уровне — 41%. При этом 24% опрошенных инвесторов считают, что акции стоимости будут демонстрировать лучшую динамику, чем акции роста.

Вторая волна коронавируса остается самым большим риском для рынков. Тем не менее респонденты полагают, что к середине января 2021 года будет объявлено о создании надежной вакцины против COVID-19. В начале ноября компании Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина от коронавируса эффективна в 90% случаев. Это показали предварительные результаты третьего этапа клинических испытаний. Позже Moderna также объявила об успехе своей вакцины. По данным компании, она эффективна в 94,5% случаев.



Эти новости положительно повлияли на рынки. Оптимизм инвесторов привел к росту акций не только разработчиков вакцин, но и компаний, которые сильнее всего пострадали от пандемии. Индекс Dow Jones Industrial Average достиг максимума с февраля этого года.