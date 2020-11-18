📰 В России намерены упростить взаимодействие государства и граждан, разрешив бизнесу и физлицам обращаться в госорганы в том числе с жалобами через сайт госуслуг, пишет «Коммерсант» . Это следует из правительственного постановления. С ноября такая опция будет доступна для наиболее массовых в условиях второй волны пандемии обращений в Минздрав, Минпросвещения и ФОМС, а на региональном и муниципальном уровнях уже начатый эксперимент может быть масштабирован на всю страну. Правительству инструмент обеспечит консолидированные и сопоставимые данные об эффективности отдельных ведомств при взаимодействии с гражданами и поможет уточнить направление начатой административной реформы.

📰 Дальнейшая ситуация с рублем будет зависеть от ряда факторов, один из главных — риск новых антироссийских санкций со стороны США, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова. Следующий фактор — падение нефтяных котировок из-за опасений инвесторов. Если в течение недели будут отсутствовать негативные тенденции, рубль будет торговаться в диапазоне 76,9—78,9 в паре с долларом и на уровне 91,2—92,8 в паре с евро, считает эксперт.

📰 Использовать банкротство и добровольную ликвидацию компаний как способы ухода от уплаты налогов и долгов становится все опаснее, пишут «Ведомости» , ссылаясь на юристов. Налоговая служба все чаще обжалует такие решения, даже спустя несколько лет. Основанием для отмены ликвидации, как правило, оказываются неполные или некорректные данные в ликвидационном балансе компании. По мнению экспертов, именно стремление привлечь владельцев к субсидиарной ответственности и заставить их заплатить деньги в бюджет является главной целью налоговиков при признании недействительными ликвидаций и банкротств компаний.

📰 Международные портфельные управляющие в последний месяц стали активно тратить накопленный за время пандемии запас наличных средств, пишет «Коммерсант» . На фоне успешных тестов сразу нескольких вакцин против COVID-19 уверенность инвесторов в подъеме мировой экономики возросла. В таких условиях они предпочитают не только акции американских компаний, но и активы из развивающихся стран, которые привлекают дешевизной. Участники рынка с осторожностью говорят о перспективах будущих месяцев.