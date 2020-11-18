Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил лидерам стран Группы двадцати (G20) выделить 28 млрд долларов на международную инициативу по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник письме генсека, обращенном к лидерам G20 в преддверии саммита группы.

«Я призываю G20 заполнить брешь размером 28 млрд долларов в финансировании, необходимом для Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (англ. Access to COVID-19 Tools Accelerator. — Прим. ТАСС), а также для наращивания производства медицинских товаров первой необходимости и обеспечения базового медицинского обслуживания, в том числе в развивающихся странах, где система здравоохранения и экономика имеют меньше возможностей, чтобы справиться с вызовом», — говорится в обращении.

«Мы также должны противостоять любым проявлениям вакцинного национализма (стремление стран обеспечить вакцинами от коронавируса себя в ущерб остальным. — Прим. ТАСС)», — подчеркивается в письме.

Международное партнерство, получившее название ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией, а также филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, новая инициатива представляет собой «глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19». Эти технологии должны стать доступными «для всех, кто в них нуждается, во всем мире», подчеркивают в организации.

Саммит Группы двадцати под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда будет проходить 21—22 ноября в онлайн-формате. Среди тем обсуждения — восстановление экономического роста после кризиса, вызванного пандемией. Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите будет обсуждаться ряд других вопросов, в частности инновации.