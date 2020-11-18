Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 039,91 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,16% и равнялся 1 256,39 пункта.

Вторая половина недели может пройти под знаком коррекции, полагает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Он напоминает, что в начале недели росту рынков вновь способствовали новости по вакцинам. Так, Moderna вслед за Pfizer представила сильные промежуточные результаты тестирования своей вакцины: по предварительным данным, ее эффективность составила 94,5%.

«Однако уже во вторник ситуация на мировых рынках начала ухудшаться. Поводом стал рост опасений относительно возможного ужесточения карантинных ограничений в Европе и США. Данный фактор стимулировал продажи на рынках Европы и США», — отмечает эксперт.

Плюс к этому в связи с ужесточением карантинных ограничений инвесторы могут начать учитывать риски перехода развитых стран к более консервативной потребительской модели в условиях отдаленности перспектив массовой вакцинации. На них рынки могут обратить внимание ввиду близости сезона рождественских распродаж (27 ноября). Таким образом, вторая половина недели может пройти под знаком коррекции и отступления мировых рынков от максимумов, резюмирует эксперт.

«На таком фоне в начале сессии ожидаем умеренного снижения российского рынка. Преобладание продаж в наших бумагах приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3 040 пунктов. В дальнейшем продажи могут быть поддержаны ситуацией на европейских и американских площадках, что стимулирует дальнейшую фиксацию прибыли по длинным позициям и отступление рынка к минимумам вторника», — прогнозирует аналитик.