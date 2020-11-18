Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:01 мск повысился на 9 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 22 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:11 мск курс доллара составил 76,25 рубля (плюс 3 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 11 копеек и достиг 90,56 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра ожидается нейтральное открытие в рубле. По его словам, пара доллар/рубль в начале дня стабилизируется в районе 76,3 рубля. В дальнейшем национальная валюта может оказаться под давлением, что приведет к попыткам доллара отыграть часть потерь, понесенных в начале недели, и сделать шаг к верхней границе диапазона 75—77,5 рубля, прогнозировал эксперт.

«Вероятно, сегодня мы увидим очередную атаку рублевых «медведей», которые воспользуются небольшим снижением нефти. Но до сопротивления 78 пара доллар/рубль даже не дойдет», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.