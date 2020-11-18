Вторая волна пандемии не привела к существенному снижению деловой активности в целом по экономике России, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на Ежегодной конференции S&P Global Ratings — 2020.

«Что будет дальше, зависит от того, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью, с загрузкой системы здравоохранения, с вакцинацией и снижением этого риска. Пока мы смотрим на такие ежедневные данные, мы не видим, чтобы вторая волна привела к какому-то существенному снижению деловой активности в целом по экономике, в отдельных секторах это, конечно, заметно», — отметил Колычев.

По его словам, политика властей подстроилась под текущие условия. «Определенную роль, мы думаем, относительно значимую, мы видим в том, что политика экономических властей подстроилась, в отличие от кризисов предыдущих, под такое неожиданное развитие событий — и денежно-кредитная политика, и бюджетная политика. И главную возможность для такой подстройки создали те реформы, которые проводились в предыдущие годы», — добавил замглавы Минфина.