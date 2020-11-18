Совет Федерации одобрил повышение до 15% ставки на доходы физических лиц (НДФЛ) свыше 5 млн рублей.

Документ был инициирован правительством РФ. Так, с 1 января 2021 года ставка НДФЛ по доходам, превышающим 5 млн рублей в год, увеличится на 2%. До достижения порога в 5 млн рублей доходы будут облагаться по ставке 13%, все, что свыше, — по ставке 15%.

По данным правительства, в случае принятия закона в бюджет по итогам 2021 года поступит 60 млрд рублей, по итогам 2022-го — 64 млрд, в 2023 году — 68,5 млрд.

Ранее законопроект приняла Госдума. В заключении на документ комитет Госдумы по бюджету и налогам отметил, что введение нового механизма налогообложения доходов физических лиц по повышенной ставке не влечет за собой введение новой обязанности по подаче налоговой декларации, что соответствует общему направлению налоговой политики по упрощению налогового администрирования.

«Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Причем это именно дополнительное финансирование — все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.