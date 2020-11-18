Ростуризм предлагает возмещать из бюджетных средств часть стоимости детских путешествий по России, чтобы сделать внутренний туризм более доступным. Об этом говорится в презентации руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

По ее словам, разрабатываемый сейчас нацпроект по туризму должен сделать путешествия по стране более доступными, для этого будут приниматься существующие меры господдержки, будет запущен ряд новых. «Повышение доступности туристических поездок: детских поездок с частичным возмещением стоимости из бюджета, внутренних поездок с частичным возмещением стоимости из бюджета (в том числе программа с туристическим кешбэком), внутренних поездок в рамках чартерных полетных программ путем частичного возмещения стоимости из бюджета», — отмечается в презентации.

Эти меры поддержки позволят снизить стоимость туристических поездок внутри страны, включая детские путешествия, указала Догузова. «И делать это не в рамках одного лета, а на системной основе каждый год», — подчеркнула она.

В рамках нацпроекта также планируется создание комплексных туристических маршрутов и курортов мирового уровня, привлекательных для туристов центров городов, развитие привлекательных для путешественников красивых деревень, сообщила руководитель ведомства.