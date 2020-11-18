Совет Федерации одобрил закон, согласно которому ЦБ получит от сделки по продаже принадлежащего ему пакета акций СберБанка на 200 млрд рублей меньше, чем предполагалось ранее. Документ вносит поправки в закон «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Закон является бюджетообразующим и внесен в Госдуму правительством РФ вместе с проектом федерального бюджета на 2021 год и последующую трехлетку.

Ранее был принят закон, который предусматривает выкуп Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) принадлежащего ЦБ РФ пакета акций СберБанка. Еще один закон устанавливает особенности перечисления в федеральный бюджет части доходов ЦБ от этой сделки. Согласно этому документу, доход ЦБ составит 300 млрд рублей. Предусматривается, что ЦБ сможет получить сумму, компенсирующую ему убыток от продажи в 2020—2023 годах кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства в сроки, установленные правительством РФ, но не более 200 млрд рублей.

Документ исключает возможность ЦБ компенсировать эти убытки за счет средств от продажи пакета акций СберБанка правительству.