Банк «Санкт-Петербург» предлагает традиционный вклад «Зимний Петербург», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставка по вкладу в рублях — от 3,9% до 4,6% годовых в зависимости от срока вложения, в долларах — от 0,2% до 0,7% годовых в зависимости от срока и суммы. Ставка по вкладу зависит и от того, каким способом он открывается: через дистанционные каналы (Интернет или мобильный банк) это выгоднее, чем в офисе.

Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей или 100 долларов США. Вклад принимается на срок от полугода до трех лет в рублях, один и полтора года — в долларах.



Дополнительные взносы и частичные изъятия средств не предусмотрены, выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. При досрочном расторжении договора начисление процентов производится по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения, в соответствующей валюте.