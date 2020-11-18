Государственная дума приняла закон о продлении «дачной амнистии» еще на пять лет — до 1 марта 2026 года. В течение этого срока допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на жилые или садовые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для садоводства. Проект был внесен в Госдуму в июле этого года, авторами инициативы стали сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.

Согласно закону, продлевается на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Таким образом, действие «дачной амнистии» продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков. Для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

Комитет Госдумы поддержал во втором чтении продление дачной амнистии до 1 марта 2026 года Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.

Также продлевается на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, которое было начато до 4 августа 2018 года (то есть до введения уведомительного порядка). Предложенные нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на недвижимость.