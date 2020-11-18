Банк «Уралсиб» запустил ипотеку с господдержкой по ставке 0,01% на покупку первичного жилья, приобретаемого у ряда застройщиков — партнеров банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Льготная ставка предоставляется на срок до 12 месяцев, конкретный срок определяется совместно застройщиком и клиентом. После окончания льготного периода процентная ставка составит от 5,99% годовых», — говорится в релизе.
В настоящее время заключены договоры о предоставлении льготного периода по сниженной ставке со следующими застройщиками:
- ГК «Гранель» (г. Москва);
- Специализированный Застройщик «Элит-Групп» (г. Екатеринбург);
- ООО Специализированный Застройщик «Галактика» (г. Ростов-на-Дону).