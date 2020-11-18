Чистая прибыль МКБ по итогам девяти месяцев 2020 года увеличилась на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,1 млрд рублей по МСФО. Рост чистой прибыли преимущественно обусловлен значительным увеличением чистых процентных доходов, а также положительным торговым доходом от операций с ценными бумагами, говорится в релизе финучреждения.

Чистый процентный доход вырос за отчетный период на 32,4% до 42,5 млрд рублей на фоне увеличения процентных доходов по кредитам корпоративным клиентам и по долговым ценным бумагам.

Чистые комиссионные доходы банка уменьшились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,6 млрд рублей. Операционные доходы (до вычета резервов) увеличились на 71,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 52,6 млрд рублей. Операционные расходы сократились на 0,3% до 15,7 млрд рублей благодаря оптимизации расходов по целому ряду статей.

Совокупные активы увеличились с начала года на 21,8% и достигли 3 трлн рублей. «Основным драйвером роста активов стало увеличение портфеля ценных бумаг на 60,7% до 476,8 млрд руб. за счет приобретения ОФЗ и валютной переоценки, а также рост кредитного портфеля (после вычета резервов) на 21,6% до 959,0 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за девять месяцев на 22% (13% без учета валютной переоценки) до 1,012 трлн рублей.

Объем счетов и депозитов клиентов, на которые приходится 54% совокупных обязательств банка, увеличился на 10,1% по итогам девяти месяцев до 1, 474 трлн рублей, что главным образом обусловлено ростом корпоративных депозитов на 13,2% до 966,2 млрд рублей и валютной переоценкой.