Совет Федерации дал согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Он обвиняется в хищениях.
Как заявила спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко, мера пресечения в отношении Меня предложена в виде «запрета определенных действий».
«Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня», — сказала спикер.
Как заявил на заседании в СФ генеральный прокурор России Игорь Краснов, Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении хищения 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, бывшего в то время губернатором субъекта РФ.
«Следственный комитет РФ расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году, получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области», — сказал он.
Мень в настоящее время является аудитором Счетной палаты.