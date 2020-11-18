Следственный комитет РФ прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего владельца ООО «Мой банк» и бывшего сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

«Вынесено постановление о переквалификации действий обвиняемого Фетисова с организации растраты (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 160 УК РФ) на организацию злоупотребления полномочиями (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 201 УК РФ). Уголовное дело и уголовное преследование Фетисова прекращены в связи с истечением срока давности уголовного преследования», — сказал собеседник агентства.

В 2017 году уголовное дело Фетисова о растрате средств банка было возвращено Пресненским судом Москвы в прокуратуру в связи с необходимостью устранения «грубейших нарушений», препятствующих рассмотрению дела. Адвокат Глебова Александр Гофштейн тогда говорил, что из материалов уголовного дела невозможно понять, в чем обвиняется его клиент и на основании каких документов. Сторона гособвинения в свою очередь оспорила вынесенное решение, однако апелляционная инстанция подтвердила законность постановления суда первой инстанции.

Фетисов и экс-глава банка Кира Андрианова обвинялись в растрате ценных бумаг и денежных средств, принадлежащих кредитной организации, на общую сумму 1,96 млрд рублей. Эти действия обвиняемых привели к последующему банкротству банка, считало следствие.