Совкомбанк предлагает оформить вклад «Щедрая осень с Халвой» на Банки.ру с повышенной ставкой. Для открытия депозита на особых условиях необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Специальные условия доступны владельцам и активным пользователям карты «Халва». При открытии вклада на 365-й день его доходность для таких клиентов составит 6,05%. Ставка по спецпредложению выше на 0,25 п. п. по сравнению со стандартными условиями вклада, предлагаемыми банком. Сегодня это очень привлекательные ставки на рынке вкладов.

Повышенная ставка распространяется на сумму вклада до 1,5 млн рублей и действует при условии совершения расходных операций по карте «Халва» в течение всего срока депозита.

Минимальная сумма депозита — всего 50 тыс. рублей.

«Вклад удобен и тем, что его можно пополнять в течение всего срока — на суммы от 1 тысячи рублей, максимальная сумма взносов не должна превышать сумму, равную объему средств на вкладе через 10 дней после открытия. А вот расходные операции по нему не предусмотрены», — отмечает эксперт Банки.ру по банковским вкладам Нелли Кучихина.

Накопленные проценты выплачиваются в конце срока на отдельный счет. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.

На сегодняшний день предложение Совкомбанка занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге вкладов с аналогичными условиями.

Банк располагает развитой филиальной сетью. Оформить спецпредложение смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Калининграда, Казани, Воронежа, Ростова-на-Дону и других городов России.



«Выгодная ставка, доступная минимальная сумма вклада, развитая филиальная сеть банка», — перечисляет преимущества спецпредложения Совкомбанка эксперт.