Чистая прибыль ПСБ за девять месяцев 2020 года составила 15,9 млрд рублей по МСФО, что на 59% выше, чем за аналогичный период 2019-го, говорится в релизе финучреждения.

Чистый процентный доход вырос на 37% год к году — до 50,6 млрд рублей — за счет как органического роста объемов бизнеса, так и консолидации Связь-Банка. Чистая процентная маржа составила 2,8%.

Чистый комиссионный доход вырос на 21% год к году — до 15,4 млрд рублей, преимущественно за счет роста комиссионного дохода по документарным операциям, комиссиям по расчетно-кассовому обслуживанию и комиссиям по пластиковым картам. Операционный доход увеличился на 36% год к году — до 73,4 млрд рублей.

Активы банка с начала года увеличились на 16% — до 2,513 трлн рублей по состоянию на 1 октября 2020 года (в 2019-м 2,162 трлн рублей). Основная статья прироста — кредитование крупных корпоративных клиентов.

Объем средств на счетах клиентов в отчетном периоде увеличился на 9% — до 1,848 трлн рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась за девять месяцев с 34% до 41%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов вырос на 12% и составил 1,018 трлн рублей.

