Продажи туров по России в рамках двух этапов акции туристического кешбэка на данный момент составили 4 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе «Сказано в сенате».

«Если говорить о результатах, то у нас программой воспользовались порядка 200 тысяч человек сейчас, всего туров куплено более чем на 4 миллиарда рублей», — сказала Догузова.

В Ростуризме предложили возмещать из бюджета часть стоимости детских путешествий по стране Об этом говорится в презентации руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.

Первый этап продажи туров с кешбэком прошел в период с 21 по 28 августа, приобретенные в этот период поездки должны состояться до конца 2020 года. Второй этап акции был запущен 15 октября, продажи путешествий в его рамках продлятся до 5 декабря включительно, а путешествия должны завершиться до 10 января 2021 года включительно.

Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Поездка может быть оплачена только картой «Мир», кешбэк должен вернуться на нее в течение пяти дней.