МТС Банк сообщает об улучшении условий сезонного вклада «Бери выше».

Так, с 18 ноября вводится ежемесячная выплата процентов с возможностью их капитализации. Ранее проценты начислялись на сумму вклада в конце срока.

Процентная ставка по вкладу на срок 367 дней составляет 4,75%, на 181 день — 4,5% годовых. Доходность при условии причисления процентов к основной сумме вклада при размещении на 367 дней — 4,85%, на 181 день — 4,55%.

Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей. Ограничений по максимальной сумме нет. Частичное снятие средств и пополнение депозита не предусмотрены.

Вклад может быть открыт дистанционно (в интернет-банке или мобильном приложении МТС Банка), а также в любом офисе банка. Для действующих клиентов, открывших вклад «Бери выше» в офисе, банк предлагает улучшенные условия досрочного истребования средств.



Предложение по сезонному вкладу действует до 15 февраля 2021 года включительно.

