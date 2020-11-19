Металлинвестбанк предлагает читателям Банки.ру открыть вклад «Удачный» сроком на один год на особых условиях. Для оформления депозита с повышенной ставкой — 5,6% годовых в рублях — нужно подать заявку на портале и получить промокод.

«Главное преимущество вклада — возможность зафиксировать привлекательную процентную ставку на длительный срок, а при необходимости расторгнуть договор на льготных условиях по истечении полугода, — комментирует эксперт по банковским вкладам Банки.ру Нелли Кучихина. — Минимальная сумма первоначального взноса по вкладу довольно высокая — 300 тысяч рублей, зато доходность вложений составит 5,6% годовых. В рейтинге вкладов с аналогичными условиями такая ставка занимает одну из лидирующих позиций».

По депозиту не предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Выплата дохода осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора по истечении полугода проценты выплачиваются из расчета половины ставки вклада.



Предложение действует до 30 ноября 2020 года.