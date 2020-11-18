Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий отмену обязательного аудита для субъектов малого предпринимательства (МСП). Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Законопроектом предлагается повысить финансовые критерии обязательного аудита, предусмотренные федеральным законом, соответственно: по выручке — с 400 млн до 800 млн рублей, по сумме активов бухгалтерского баланса — с 60 млн до 400 млн рублей. Эта мера позволит освободить от обязательного аудита субъекты малого предпринимательства, то есть снизить в отношении них финансовое и административное обременение, говорится в пояснительной записке.
Также законопроект предусматривает уточнение определения Кодекса профессиональной этики аудиторов, обеспечивающее полное раскрытие содержания этого документа. Устанавливается, что основой разработки Кодекса профессиональной этики аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских организаций является кодекс профессиональной этики, принимаемый Международной федерацией бухгалтеров.
С целью реализации механизма «регуляторной гильотины» законопроектом предложен ряд изменений, которые направлены на сокращение количества обязательных требований, подлежащих проверке при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов.
Также законопроект предусматривает уточнение определения Кодекса профессиональной этики аудиторов.