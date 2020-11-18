Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий отмену обязательного аудита для субъектов малого предпринимательства (МСП). Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроектом предлагается повысить финансовые критерии обязательного аудита, предусмотренные федеральным законом, соответственно: по выручке — с 400 млн до 800 млн рублей, по сумме активов бухгалтерского баланса — с 60 млн до 400 млн рублей. Эта мера позволит освободить от обязательного аудита субъекты малого предпринимательства, то есть снизить в отношении них финансовое и административное обременение, говорится в пояснительной записке.

Также законопроект предусматривает уточнение определения Кодекса профессиональной этики аудиторов, обеспечивающее полное раскрытие содержания этого документа. Устанавливается, что основой разработки Кодекса профессиональной этики аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских организаций является кодекс профессиональной этики, принимаемый Международной федерацией бухгалтеров.

С целью реализации механизма «регуляторной гильотины» законопроектом предложен ряд изменений, которые направлены на сокращение количества обязательных требований, подлежащих проверке при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов.