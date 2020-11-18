Бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень, занимающий в настоящее время должность аудитора Счетной палаты РФ, задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении из бюджета Ивановской области денежных средств путем их присвоения. Об этом сообщает Следственный комитет РФ, уточняя, что Меню предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»).

Ранее по указанному уголовному делу привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Им также инкриминировано преступление, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК.

Совфед разрешил задержать аудитора Счетной палаты Михаила Меня Он обвиняется в хищениях.

По версии следствия, в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов РФ для поддержки региона. По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой.



«Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в релизе СК.

По информации ТАСС , опубликованной позже в среду, 18 ноября, следствие 19 ноября собирается обратиться в суд с ходатайством о запрете Меню определенных действий. «Ему могут запретить получать и отправлять корреспонденцию, звонить, за исключением вызова экстренных служб, использовать Интернет, общаться с другими фигурантами дела. Также ему могут запретить с 8 вечера до 6 утра выходить из дома и менять место жительства», — сказал собеседник агентства. По его словам, Меню могут разрешить продолжать работать, однако без использования средств связи. Согласно данным источника ТАСС, ночь до суда по избранию меры пресечения Мень проведет в изоляторе временного содержания.

