Суд вынес приговор по уголовному делу о хищении денежных средств банка «Народный Кредит» и АМБ Банка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Доказательства, собранные главным управлением по расследованию особо важных дел СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора акционеру ОАО «Банк «Народный кредит» Станиславу Светлицкому, председателю правления банка Виталию Юну, сотрудникам банка Николаю Молотилкину, Ирине Переверзевой, а также руководителям аффилированных со Светлицким коммерческих организаций Дмитрию Пузанову и Майе Нюшковой. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения)», — отмечается в сообщении СК.

Следствием и судом установлено, что в 2013—2014 годах сообщники совершили хищения денежных средств «Народного Кредита» и АМБ Банка на общую сумму 7,7 млрд рублей.

Приговором суда Светлицкому назначено 12 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, Юну — два года лишения свободы, Пузанову — восемь лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей, Молотилкину, Переверзевой и Нюшковой — по семь лет лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.



Гражданский иск, заявленный Агентством по страхованию вкладов, удовлетворен, на арестованное имущество обвиняемых обращено взыскание.