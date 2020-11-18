Члены Общественной палаты РФ готовы предложить Федеральному собранию принять цифровой кодекс, который сможет объединить все существующее законодательство об Интернете в единый документ. О соответствующей инициативе сообщил ТАСС в среду первый заместитель председателя комиссии ОП по защите информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич по итогам круглого стола в палате, посвященного борьбе за свободу слова в Интернете.

«Мы готовы в Общественной палате предложить к принятию цифровой кодекс РФ. Мы считаем, что разнообразные нормы, законы, законопроекты, которые описывают существование Интернета в нашей стране, должны быть объединены в общий, единый документ», — сказал Малькевич.

По его словам, в данный цифровой кодекс «должен быть внесен отдельный раздел о запрете цензуры в РФ на площадках новых медиа, в рамках которого нужно наказывать тех информационных посредников, хозяев площадок, которые нарушают Конституцию РФ».

«Но, безусловно, даже более важной главой в этом документе должна стать норма о необходимости работать в российском правовом поле всем иностранным компаниям, работающим в IT-сфере, при условии что у них есть определенное количество пользователей в России. Должны быть филиалы, представительства, имеющие статус юридического лица, во главе — гражданин РФ, платят налоги у нас, работают в нашем правовом поле. И вот все эти четкие, понятные пункты и нормы должны быть сведены в один документ», — отметил Малькевич.



Он добавил, что члены Общественной палаты также рекомендуют усовершенствовать практику бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам в РФ. «Весной во время пандемии такие сервисы, включая сайты поиска работы, мессенджеры и популярные соцсети российские, были бесплатными для россиян, в том числе с мобильных устройств и при отрицательном балансе. Все участники сегодняшних слушаний в Общественной палате сошлись во мнении, что нужно давать альтернативу, нужно развивать собственные сервисы, стартапы, нужно в это вкладываться и оказывать максимальный протекционизм в отношении того, что сделано в России и делается в IT-сфере», — заключил член ОП.