



Доналоговая прибыль российских страховщиков в 2020 году может достичь пика — 300 млрд рублей. Такой прогноз представлен в тематическом материале агентства «Национальные кредитные рейтинги».

«Пандемия COVID-19 сдерживала рост страховых премий, но одновременно позволила страховщикам значительно сократить убыточность в отдельных сегментах в результате резко уменьшившейся частоты страховых событий. Инвестиционная деятельность страховых компаний также поддерживает рост их доналоговой прибыли», — объясняют эксперты.

По мнению НКР, рекордную прибыль 2020 года вряд ли удастся повторить в два последующих года. Основными причинами станут усиление конкуренции, признаком которого являются растущие расходы на аквизицию; возвращение частотности на уровни, наблюдавшиеся до пандемии, и соответствующий рост убыточности; снижение инвестиционных доходов относительно 2020 года в условиях низких процентных ставок.

«Отсутствие явных драйверов роста в 2021—2022 годах может подтолкнуть компании с преобладанием иностранного капитала свернуть бизнес в России. Возможно, в ближайшие два года мы увидим единичные слияния или поглощения среди таких страховщиков», — добавляют аналитики.

«При сохранении тренда совокупный капитал страховых компаний к концу текущего года может вплотную приблизиться к 1 трлн рублей. Мы предполагаем, что дивиденды акционерам страховых компаний будут умеренными, а основная часть прибыли 2020 года будет капитализирована. Такое решение усилит финансовый профиль страховщиков и смягчит переход на новые требования Банка России к их финансовой устойчивости и платежеспособности с июля 2021 года», — говорится в материале.

Совокупные страховые сборы в 2021 году, как ожидается, увеличатся на 3,8% по сравнению с ожидаемым показателем 2020-го — до более чем 1,5 трлн рублей. После стагнации в 2019 году и сокращения на 1,1% в 2020-м рынок перейдет к умеренному росту, в основном за счет страхования жизни.

Прирост страховых премий в сегменте life в 2021 году составит около 7,3%. Продолжится снижение доли инвестиционного страхования жизни в пользу долгосрочного накопительного.

«Сдерживающим фактором для сегмента life является негативный информационный фон вокруг инвестиционного страхования жизни, который может быть распространен и на сегмент накопительного страхования, — предупреждают авторы обзора. — По мнению НКР, предлагаемая страхователю структура продукта с весомой банковской комиссией в страховом взносе делает накопительное страхование жизни недостаточно привлекательным инструментом для профессиональных инвесторов. В массовом порядке такие продукты можно успешно продавать только клиентам, менее искушенным в финансовых вопросах. Важным фактором формирования негативного отношения к накопительному страхованию может стать и недостаточная информированность потенциальных клиентов о его специфических условиях: обязанности вносить очередные (рассроченные) страховые взносы и низких, а иногда и нулевых выкупных суммах в первые годы действия полиса».

В сегменте non-life (виды страхования, не относящиеся к страхованию жизни) премии в 2021 году, по прогнозу НКР, увеличатся на 2,4%. Ожидаемое в следующем году восстановление российской экономики позитивно отразится на non-life, тогда как сегмент life будет в большей степени зависеть от специфических для него факторов.

В сегменте ОСАГО в 2021 году прогнозируется рост страховых премий на 5% при близкой к нулю динамике 2020-го. До последнего времени средняя страховая премия в сегменте снижалась вследствие обострившейся конкурентной борьбы и действий регулятора, расширившего тарифный коридор. «Рост средней выплаты вследствие инфляции и увеличения стоимости запасных деталей будет иметь определяющее значение в 2021 году, — отмечается в материале НКР. — Мы полагаем, что первые изменения тарифной политики страховщиков в сторону увеличения средней премии проявятся уже в декабре 2020 года. Рост средней премии более чем на 5%, с нашей точки зрения, не имеет фундаментальных причин и может привести к расширению теневого сектора — доли автолюбителей без оформленного надлежащим образом полиса ОСАГО».

В НКР также считают, что в 2021 году Банк России может продолжить работу над расширением тарифного коридора по ОСАГО.

В автокаско страховые премии в 2020 и 2021 годах уменьшатся примерно на 3%: давление на них окажут падение продаж новых автомобилей, рост доли продуктов с франшизой и высокая конкуренция.

Объемы добровольного медицинского страхования сократятся на 3% в 2020 и 2021 годах. «Из-за резкого сокращения числа обращений в медицинские учреждения по полисам ДМС во II квартале 2020 года в силу карантинных ограничений финансовый результат 2020 года в сегменте будет одним из самых благоприятных за последнее время. В то же время мы прогнозируем отложенный спрос на медицинские услуги, который повысит частотность по этому виду страхования во втором полугодии 2020 года, а возросший уровень тревожности застрахованных, вызванный пандемией COVID-19, будет способствовать сохранению тренда и в 2021 году. Перепрофилирование медицинских учреждений для лечения коронавируса и, как следствие, сокращение лечебной базы для ДМС могут спровоцировать рост цен на медицинские услуги. Это отразится на уровне убыточности страховщиков: по нашим прогнозам, значение комбинированного коэффициента убыточности в 2021 году превысит 100% вследствие увеличения частотности и среднего размера выплаты. Благоприятными для рынка ДМС факторами могут оказаться растущее внимание россиян к своему здоровью и все большая востребованность услуг телемедицины», — пишут эксперты.



По их оценкам, темп прироста в сегменте страхования от несчастных случаев составит 8% в 2021 году на фоне увеличения кредитования населения примерно на 10%.