Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров как Forbes, так и Bloomberg, пишет РБК . Маск вышел на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, на 19 ноября его состояние составило 120 млрд долларов, а Цукерберга — 103 млрд долларов. Первое место принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу (183 млрд долларов), на второй строчке рейтинга с состоянием 128 млрд долларов — основатель Microsoft Билл Гейтс.

В рейтинге миллиардеров журнала Forbes, также рассчитываемом в реальном времени, по состоянию на 19 ноября Маск (105,4 млрд долларов) обошел Цукерберга (99,9 млрд долларов) и занял четвертое место. В этом рейтинге также лидирует Безос (182,4 млрд долларов), на втором месте находится глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (139 млрд долларов), а на третьем — Гейтс (118,6 млрд долларов).

Маску принадлежит 21% акций Tesla. По данным Forbes, с начала года их стоимость выросла более чем на 460%, что существенно увеличило состояние бизнесмена. Так, за восемь месяцев, с 18 марта, оно выросло почти на 76 млрд долларов, сообщило издание.

Сейчас стоимость акций Tesla растет на фоне новости о том, что до конца года они войдут в индекс S&P 500.