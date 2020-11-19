АКРА улучшило ожидания по росту ВВП России в 2021 году с 2,2% до 3,8%, следует из макроэкономического прогноза агентства, который есть в распоряжении РИА Новости. Агентство, по сравнению с апрельской версией прогноза, оставило без изменений оценку глубины спада экономики РФ в 2020 году, при этом переоценило вклад в него структурных и циклических факторов.

«Большее влияние последних подразумевает возможность более быстрого восстановления. В частности, ВВП в реальном выражении может вырасти более чем на 3,5% в 2021 году за счет существенно меньшей жесткости ограничений, вводимых во время новых волн COVID-19. Это положительно сказывается на объемах деятельности сектора услуг, спад в котором объясняет 60—70% общего снижения деловой активности 2020 года», — говорится в документе.

По оценке АКРА, в текущем году спад ВВП РФ достигнет 4,3% (прежняя оценка — снижение на 4,5%). Средняя цена нефти марки Urals в 2020 году сложится на уровне 40,7 доллара за баррель, среднегодовой курс доллара — 72,6 рубля за доллар, а инфляция превысит таргет ЦБ и составит 4,2%. Рост ВВП РФ в 2021 году будет равен 3,8% (против роста на 2,2% в версии прогноза за апрель), в 2022 году экономика вырастет на 3,3% (прежний прогноз — рост на 3,5%), в 2023-м — на 2,8% (рост на 1,8% в апрельской версии), в 2024 году — 2,2% (рост на 1,5% в прежней версии прогноза).

Инфляция, по базовому прогнозу АКРА, в 2021 году составит 3,4%, ускорится до 3,8% в 2022-м и стабилизируется на уровне в 3,5% в 2023—2024 годах. Среднегодовой курс доллара в прогнозе АКРА ослабляется с 71 рубля за доллар в 2021 году до 69,7 рубля за доллар в 2024-м. Средние цены на нефть марки Urals растут с 45 долларов за баррель в следующем году до 55 долларов в 2024 году.

По оценкам авторов прогноза, возвращение к предкризисному статусу-кво может произойти в 2022—2023 годах, а потенциальные темпы экономического роста превысят 2% после 2023 года.

Агентство также подготовило оптимистичный и пессимистичный сценарии прогноза. «Оптимистичный сценарий по-прежнему предполагает более быстрое окончание ограничений, периодически вводимых в связи с пандемией коронавируса. Пессимистичный сценарий, в свою очередь, помимо более жестких ограничений, предусматривает, что период ожидания эффективного медицинского ответа… может превысить два года от момента начала пандемии, а также включает в себя эпизод повышенного финансового стресса», — пишут эксперты. По пессимистичному сценарию ВВП РФ в 2021 году вырастет на 0,5%, по оптимистичному — на 5,1%.