Затраты на проведение Всероссийской переписи населения 2021 года составят примерно 32 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС глава Росстата Павел Малков.

«У нас появилась некоторая экономия по конкурсным процедурам, поэтому мы сейчас оцениваем скорее примерно в 32 миллиарда рублей общие затраты на перепись», — сказал он.

Ранее Росстат оценивал общие затраты на проведение Всероссийской переписи населения в 2021 году на уровне не более 33 млрд рублей. Половина всего бюджета пойдет на оплату труда переписчиков — их будет порядка 360 тыс. человек.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, но в некоторых отдаленных и труднодоступных регионах страны она началась еще 1 октября 2020 года, так как провести перепись в них в короткие сроки невозможно. Первые итоги переписи опубликуют 1 октября 2021 года.