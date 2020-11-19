Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,59% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 062,57 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,67% и равнялся 3 062,57 пункта.

Ко второй половине недели на рынках все явственнее начинают проявляться коррекционные настроения, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«Рынки уже некоторое время выглядят перегретыми, а инвесторы ищут повод для фиксации прибыли по длинным позициям после уверенной волны роста, продемонстрированной с начала ноября. Кроме отсутствия нового пакета стимулирования в Штатах поводом для продаж может стать макроэкономическая статистика, а также слабые результаты сезона рождественских распродаж в США», — комментирует эксперт.

Если же говорить о настроениях на утро четверга, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные, говорит Зварич. Так, ведущие азиатские площадки снижаются в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Китая, прибавляющий 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На рынке энергоносителей также преобладают коррекционные настроения, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь в районе 44,2 доллара за баррель.

«На таком фоне ожидаем преобладания продаж в российских акциях в начале дня, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3 060 пунктов. В дальнейшем, на ухудшении внешней конъюнктуры коррекционные настроения в наших бумагах продолжат преобладать. Поддержать данную динамику может и волна фиксации прибыли по длинным позициям в наших бумагах», — прогнозирует эксперт.

В результате к концу сессии индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к отметке 3 000 пунктов, допускает аналитик.