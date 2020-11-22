Клиенты Газэнергобанка могут в приложении «ГЭБ Онлайн» получить полную информацию обо всех административных правонарушениях ГИБДД, в том числе зафиксированных камерой видеонаблюдения, и тут же оплатить их. Для проверки необходимы данные водительского удостоверения и/или свидетельства регистрации транспортного средства, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Чтобы воспользоваться услугой, в приложении «ГЭБ Онлайн» нужно выбрать раздел «Платежи», категорию «Штрафы». После ввода необходимых данных клиент получит полный список штрафов с указанием номера и даты постановления. Переход к оплате будет осуществлен при выборе любого штрафа из списка», — поясняется в релизе.

Для удобства можно сохранить данные водительского удостоверения и/или свидетельства регистрации транспортного средства в профиле. В дальнейшем при поиске штрафа можно просто выбрать значение из списка.