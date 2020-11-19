Объем мирового долга вырастет к концу 2020 года до рекордного показателя в 277 трлн долларов, или 365% ВВП, на фоне пандемии коронавируса и мер по борьбе с ним, говорится в докладе Института международных финансов (IIF).

«Мировой долг вырос более чем на 15 трлн долларов с 2019 года, достигнув нового рекорда в третьем квартале 2020 года — свыше 272 трлн долларов. Поскольку бюджетные меры в ответ на пандемию продолжаются, мы ожидаем, что глобальный долг достигнет 277 трлн долларов (365% ВВП) к концу 2020 года», — пишет организация.

Генсек ООН попросил у лидеров G20 28 млрд долларов на борьбу с пандемией Средства необходимы для наращивания производства медицинских товаров первой необходимости и обеспечения базового медицинского обслуживания.

Пандемия и меры по ограничению распространения коронавируса оказывают существенное давление на мировую экономику. Так, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в 2020 году глубокую рецессию, хотя в середине ноября и уточнил, что она будет менее жесткой по сравнению с июньским прогнозом. В июне МВФ ожидал падения мирового ВВП на 4,9% в 2020 году и роста на 5,4% в 2021-м. Теперь же прогнозируется спад на 4,4% в 2020 году и восстановительный рост в 5,2% в 2021-м.