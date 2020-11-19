Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 6 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,18 рубля (плюс 12 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 90,27 рубля (плюс 9 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром ожидается умеренное снижения рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, отступление рынка энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран окажет давление на рубль, что позволит паре доллар/рубль в первые часы торгов подняться в район 76,2 рубля, затем американская валюта предпримет попытку выхода выше 76,5 рубля. В рамках торгов ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 75—77,5 рубля, прогнозировал эксперт.

«Пара доллар/рубль так и не смогла закрепиться ниже 76 опять-таки из-за негативной динамики внешних индикаторов вечером. Сегодня ждем небольшого ослабления рубля, а поход к стратегической цели роста — отметки 75 рублей за доллар — вновь откладывается», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.